Fla-Flu terá participação de ambas as torcidas em final da Taça Guanabara

O desembargador Gilberto Clóvis, da 15ª Vara Cível, suspendeu no final da tarde desta sexta (3) a liminar que determinava a realização de clássicos com apenas a torcida de um dos clubes.

Com a decisão, o Fla-Flu contará com os fãs dos dois times neste domingo (5), no Engenhão. O jogo define o campeão da Taça Guanabara.

Horas antes, o TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) acatou o pedido dos dois clubes e autorizou realização do jogo com portões fechados.

Até então, apenas os torcedores do Fluminense, que ganhou o mando de campo num sorteio realizado pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), entrariam no estádio.

No dia 17, a Justiça do Rio determinou a realização de clássicos no Estado com torcida única após um botafoguense morrer numa briga contra flamenguistas nos arredores do Engenhão.

Ainda nesta sexta, os ingressos começarão a ser vendidos pelos dois clubes.

Na semana passada, a Ferj conseguiu derrubar excepcionalmente a liminar para o clássico entre Vasco e Flamengo. Mesmo assim, a entidade teve que realizar o jogo em Volta Redonda, no sábado de Carnaval.