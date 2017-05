Firme na defesa, Vila Nova quer manter sequência fora

Até agora, após duas rodadas na Série B, o Vila Nova teve como ponto forte o sistema defensivo, que não sofreu gols. O próximo desafio será o ABC, sábado, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

O Vila não deve ter o zagueiro Alemão, substituído no empate de 0 a 0, na sexta, com o Juventude. De acordo com o presidente do Vila Nova, Ecival Martins, o jogador teve fratura na costela e deve ficar fora cerca de 15 dias.

O zagueiro Guilherme Teixeira, que entrou no lugar de Alemão, é o mais cotado para atuar na zaga, ao lado de Wesley Matos.

Ecival Martins lamentou a lesão de Alemão, mas aprovou a atuação do uruguaio Gastón Filgueira, de 31 anos. O lateral esquerdo teve o que se espera de um jogador do Vila, de acordo com Ecival Martins - raça.

"É importante ter um jogador assim. A competição exige isso de cada jogador", elogiou o dirigente vilanovense. Segundo ele, o clube não deve mais anunciar nenhuma contratação nesta semana.

A prioridade do time é preparar bem alguns contratados, como os volantes Claudinei, Jajá, Fernando Medeiros e os meias Alípio, Rodrigo Alves e Vinícius Leite, para que possam entrar bem no time.

O volante Fagner, recuperado de lesão no joelho, também deverá ficar à disposição do técnico Hemerson Maria.