Final tem valor diferente para os dois rivais

Hélder é a novidade do sistema defensivo do Goiás

O clássico de hoje entre Vila Nova e Goiás é visto de formas diferentes. No Tigre, o clube encara como “uma final de Copa do Mundo”, como disse o volante PH, já que havia 12 anos que a equipe não chegava em uma decisão da elite estadual. Já no esmeraldino é uma decisão normal, já que, das últimas 12 decisões, o time esteve presente em 11 - só não disputou a decisão em 2010, quando o Atlético foi campeão sobre o Santa Helena.

“É Copa do Mundo. Guardadas as devidas dimensões das coisas, mas é Copa do Mundo. Ainda mais com esses 12 anos de jejum na final. Temos de entrar com o espírito do torcedor. Se entrarmos assim, não tem como perder essa decisão”, disse o volante PH, garantido hoje.

Para voltar a erguer o caneco no Estadual, o treinador Mazola Júnior não revelou a equipe e comandou, ontem, um treino com os portões fechados. Mas o treinador sempre destacou que não irá mudar a forma do time jogar.

Para a decisão, o comandante tem um problemão para resolver, já que não terá a dupla de volantes, formada por Geovane e Fagner. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, PH entra no time. Já Fagner sofreu pancada no joelho na partida contra a Aparecidense e não foi relacionado. A principal opção é Marcos Serrato.

Alviverde

A única mudança na equipe titular do Goiás é na linha de defesa. Após suspensão automática, o lateral direito Hélder volta a receber oportunidade. No miolo de zaga, Fábio Sanches segue se recuperando de pubalgia. O reserva imediato é David Duarte, que está suspenso com três amarelos. Com isso, Alex Alves, que vinha recebendo poucas chances, terá a missão de compor a zaga com Everton Sena.

Do meio para frente a formação é a mesma que empatou com o Atlético. Tiago Luís e Aylon devem ter um pouco mais de responsabilidade na criação de jogadas para Léo Gamalho.