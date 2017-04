Final entre Goiás e Vila Nova tem esquema de segurança e divisão de torcidas definidos

A manhã desta quarta-feira (26) foi de reunião entre representantes da Polícia Militar de Goiás, Federação Goiana de Futebol, Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), dirigentes do Goiás e Vila Nova, além de líderes das torcidas organizadas dos respectivos clubes para definição de como serão realizadas a separação das torcidas e segurança durante os clássicos entre Vila Nova e Goiás na final do Campeonato Goiano.



Segundo Major Falcão, da Polícia Militar de Goiás, mais de 700 policiais estarão trabalhando somente na região do Estádio Serra Dourada nos dias dos dois clássicos - 30 de abril e 7 de maio. O Major, no entanto, fez questão de ratificar que o efetivo será intensificado fora do estádio. “Terminais de ônibus e outros pontos que consideramos que precisam de maior atenção em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo receberão agentes de diferentes instituições ”, frisou Major Falcão.



Durante a reunião foi decidido a divisão das torcidas de Goiás e Vila Nova. Por decisão da Polícia Militar, na duas partidas os torcedores do Tigre terão acesso ao Serra Dourada pelo lado norte, enquanto os esmeraldinos ficarão do lado sul. A mudança, segundo a corporação, se deve pelas regiões que os torcedores dos respectivos clubes costumam estar concentradas - Vila Nova, por exemplo, chega ao Serra Dourada pelos setores Leste Universitário e Vila Nova.

Outra novidade é que em caso de vitória, a torcida do time vencedor terá que aguardar a torcida do time derrotado deixar o Serra Dourada. Especificamente no primeiro jogo, caso o clássico termine empatado, a torcida do Vila Nova (mandante) deixará o estádio primeiro.