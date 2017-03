Final da Taça Guanabara terá apenas torcida do Flu

A final da Taça Guanabara vai ter torcida única. Ontem, o juiz Guilherme Schilling, da Comissão Judiciária dos Juizados Cíveis e Criminais em Eventos Esportivos, Culturais e Grandes Eventos (Cejesp), manteve a liminar que impede duas torcidas nos clássicos cariocas. Com isso, a torcida do Fluminense será a única no Fla-Flu, deste domingo, marcado para o Engenhão. Na ...