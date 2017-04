Fim de uma era: Milan acerta venda para consórcio chinês

O Milan anunciou, ontem, que acertou a venda total do clube a um consórcio chinês, liderado pelo empresário Yonghong Li, que há um bom tempo já negociava a compra. A concretização demorou e chegou a ser adiada duas vezes.

Desta forma, o Milan deixará de ser comandado financeiramente por Silvio Berlusconi depois de 31 anos. O ex-presidente e ex-primeiro ministro da Itália acertou a venda ao grupo chinês por meio da empresa Fininvest, da qual é o controlador, e confirmou em nota publicada no site do time italiano que completou a transferência de 99,93% das ações do clube ao consórcio chinês chamado Rossoneri Sport Investment Lux, anteriormente Sino-Europa Sports.

O Milan também confirmou que o negócio irá valorizar o clube em 740 milhões de euros (R$ 2,456 bilhões), sendo que o acordo foi firmado com o grupo chinês com a exigência de que os investidores do consórcio gastem 350 milhões de euros (R$ 1,162 bilhão) nos três próximos anos no clube.