Fim da espera! Walter estreia pelo Atlético diante do Coritiba

É o fim da espera. Nesta segunda-feira (15), o atacante Walter faz seu primeiro jogo com a camisa do Atlético. A partida é pelo Campeonato Brasileiro, no retorno do Dragão à elite após mais de quatro anos. A partida será no Estadio Couto Pereira, em Curitiba, às 20 horas, contra o Coritiba e terá transmissão pelo Tempo Real do POPULAR.

"Não vejo a hora de entrar em campo. Minha família e minha filha estão esperando este momento, me cobram bastante. Não vejo a hora de estrear", disse Walter, em entrevista coletiva.

O técnico Marcelo Cabo optou por colocar o atacante Walter no lugar de Júnior Viçosa. Na temporada, o objetivo do treinador é manter uma equipe forte, capaz de manter-se na série A. Walter foi contratado para ajudar na emprestada e jogará apenas o Brasileiro pelo clube.

O atacante se prepara desde março para a estreia e passou por período de treinos intensos para entrar no ritmo. Seu último jogo foi contra a Aparecidense, pelo Goiás, no dia 20 de fevereiro.

Na ocasião, Walter foi criticado por não mostrar o futebol característico dele. Entrou no segundo tempo pelo seu ex-clube e não rendeu o esperado. A equipe esmeraldina perdeu por 2 a 1.

Em seguida, Walter se envolve em uma polêmica com o colega de time Matheus, terceiro goleiro do Goiás. Acusado de agressão ao companheiro, o jogador rescindiu o contrato na sua segunda passagem pelo clube.

Menos de uma semana após a confusão, Walter foi anunciado pelo rival do Verdão. O Atlético contratou o atacante por empréstimo do Porto. O jogador ficou fora do Goiano e da Copa do Brasil, pois já tinha defendido o Goiás nas duas competições.

Em 60 dias no clube atleticano, o jogador parece ter encontrado a paz que tanto procurava. Conseguiu perder peso e, agora, fará sua estreia.