Filhos de treinadores, Edson Júnior e Gabriel Cabo fazem parceria no sub-20 do Dragão

Edson Gaúcho, em 2005, foi o técnico a dar ao Vila Nova o último título do Goianão. Marcelo Cabo, ano passado, foi o condutor do Atlético na principal conquista do clube nos seus 80 anos de história - a Série B. Respeitados na função, ambos estão deixando também herdeiros no futebol. Ontem, na festejada vitória do Atlético, sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 1, no Estád...