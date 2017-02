Filho de Pelé, Edinho tem prisão decretada

O ex-goleiro e treinador Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, 46, filho de Pelé, foi condenado pela Justiça de São Paulo pelo crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça determinou ainda a prisão do ex-goleiro do Santos e da Ponte Preta, que aguardava o julgamento em liberdade.

O advogado do filho de Pelé, Eugênio Malavasi, afirmou que Edinho vai se apresentar ao 5º DP de Santos assim que o mandado de prisão for expedido. Malavasi disse ainda que entrará com pedido de habeas corpus para revogar a prisão dele.

O recurso de apelação de Edinho foi julgado na 1ª Vara de Criminal de Praia Grande na noite da última quinta-feira (23). Condenado a 33 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, Edinho teve sua pena reduzida para 12 anos e dez meses em regime fechado.

Em 2017, Edinho trabalhou como técnico do Tricordiano, time da cidade de seu pai, Três Corações, em Minas Gerais.