Filha de medalhista, goiana de 14 anos é ouro no tênis de mesa

A goiana Lethicia Rodrigues, de 14 anos, conquistou o ouro no tênis de mesa simples feminino da classe 8 dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, disputados em São Paulo. É a primeira competição internacional da garota, que tem inspiração para o esporte dentro de casa. Lethicia é a filha mais velha de Jane Karla Rodrigues, que, na mesma modalidade da filha, conquistou três ouros em Jogos Parapan-Americanos. Hoje, é atleta paralímpica do tiro com arco.

Lethicia tem uma deficiência genética que prejudica os membros inferiores. Quando entrou na adolescência, a condição foi descoberta porque ela começou a sentir dores ósseas e musculares no quadril e nos joelhos. O quadro evoluiu para inflamação e desgastes que provocam muitas dores quando Lethicia fica muito tempo em pé.

Uma preocupação da mãe da atleta era com a classificação funcional que ocorreu antes do início dos Jogos. O medo era que Lethicia fosse classificada em uma classe para jogar em pé. Foi justamente o que aconteceu, mas a jovem se superou. Nas partidas, passava o máximo de tempo possível na cadeira de rodas antes de competir e nos intervalos para aguentar permanecer em pé por mais tempo.

Jane Karla, que tem sequelas de poliomielite, é uma das atletas paralímpicas mais bem-sucedidas de Goiás. A goiana, hoje com ?? anos, jogava tênis de mesa paralímpico e, na modalidade, conquistou três ouros em Parapan. Também foi a duas paralimpíadas na modalidade. Em 2014, mudou para o tiro com arco e logo obteve sucesso. No Parapan de Toronto, foi campeã individual. Na Rio 2016, foi eliminada nas quartas de final.

Lethicia começou a praticar tênis de mesa aos 7 anos. Desde então, participou de competições regionais e nacionais nas categorias pré-mirim e mirim. Em duplas femininas, já foi bronze no Brasileiro olímpico, antes de descobrir sua deficiência.