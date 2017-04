Fifa divulga ranking, e seleção brasileira volta ao topo após sete anos

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) o ranking mensal de seleções e confirmou o Brasil como novo líder. O país não ficava no topo da lista há sete anos e chega à posição depois de nove vitórias seguidas.

⬆️🇧🇷

⬇️🇦🇷

Brazil No1⃣ in the #FIFARanking for the first time in 7⃣ years 🙌https://t.co/6UTJ9Bncfh pic.twitter.com/66JAq8eSzp