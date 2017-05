Fifa cancela suspensão e Messi poderá voltar a jogar nas eliminatórias

O jogador argentino Lionel Messi poderá voltar a atuar antes do esperado pela seleção do seu País nas eliminatórias para a Copa de 2018. Nesta sexta-feira (5), a Fifa decidiu cancelar as três partidas restantes de suspensão pelo atacante ter xingado um assistente de arbitragem, em março, na vitória sobre o Chile.

A Fifa havia decidido, anteriormente, suspender Messi por quatro partidas. O craque argentino não jogou contra a Bolívia, cumprindo um jogo da punição. Após apelação da AFA e do próprio Messi, a Fifa decidiu anistiar o jogador das três partidas que ele ainda deveria cumprir.

A Comissão de Apelação da Fifa repreendeu a conduta de Messi, mas entendeu que "as provas disponíveis não eram suficientes" e retirou a punição. Assim, Messi poderá ser convocado normalmente para a próxima rodada das eliminatórias, em agosto, quando a Argentina encara o Uruguai e, dias depois, recebe a Venezuela. Caso a punição fosse mantida, o craque só poderia voltar na última rodada, contra o Equador, fora de casa.

A presença de Messi é considerada crucial para as chances de classificação da Argentina à Copa do Mundo de 2018. A seleção argentina é a quinta colocada com 22 pontos, e está atualmente se classificando apenas para a repescagem.