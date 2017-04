Fifa anuncia que teve prejuízo de R$ 1,15 bilhão em 2016

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (7) em seu site que teve um prejuízo de US$ 369 milhões (R$ 1,15 bilhão) no ano de 2016. De acordo com a entidade, isso ocorreu devido a um aumento significativo no desenvolvimento do futebol e uma despesa "extraordinária", que não foi especificada.

A entidade afirmou ainda que o objetivo até 2018, quando terá fim o ciclo de mais uma Copa do Mundo, é alcançar um lucro de US$ 100 milhões (R$ 312 milhões).

Em 2015, o prejuízo da Fifa havia sido "apenas" de US$ 52,756 milhões (R$ 165 milhões).

A Fifa possui em caixa atualmente US$ 1,048 bilhão (R$ 3,28 bilhões) e desde 2008 tem conseguido manter seu patrimônio acima da casa de US$ 1 bilhão (R$ 3,13 bilhões).

De acordo com o reporte financeiro, os gastos da Fifa em 2016 com advogados e processos judiciais que correm na Suíça e nos Estados Unidos em virtude dos escândalos de corrupção foi de US$ 50 milhões (R$ 156 milhões). Em 2015, haviam sido gastos US$ 20,2 milhões (R$ 63,21 milhões).

Segundo o comunicado, a Fifa já alcançou 76% das receitas previstas para o período que vai de 2015 a 2018.

Ao fim do ciclo, cada confederação afiliada à Fifa terá o direito de receber até US$ 5 milhões (R$ 15,6 milhões) contra US$ 1,6 milhão (R$ 5 milhões) que era possível ganhar na estrutura prévia. Este dinheiro terá de ser usado para projetos visando ao desenvolvimento da modalidade e a Fifa promete uma verificação rigorosa da destinação dos fundos.