FGF arrecada mais do que 9 times, mas reverte no torneio

Em termos de arrecadação na 1ª fase, a Federação Goiana de Futebol (FGF) deixa para trás nove dos dez clubes do Goianão. Ao todo, mais de R$ 380 mil entraram nas contas da entidade com a taxação de 10% sobre a renda bruta de cada partida do Estadual. Após levantamento realizado pelo POPULAR, é possível comprovar que a FGF só fica atrás de Itumbiara comparando a receita líqui...