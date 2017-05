Feliz com convite, Sílvio Criciúma valoriza tempo para trabalhar

Após mais um tropeço na Série B, o quarto do Goiás na competição, a diretoria esmeraldina optou pela troca do comando. O técnico Sérgio Soares foi demitido com 16,6% de aproveitamento e Sílvio Criciúma foi chamado para voltar ao time profissional. Com necessidade de vitórias para se recuperar na competição nacional, a direção alviverde buscou solução caseira. Sílvio Cri...