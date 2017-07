Felipe volta ao gol do Atlético para enfrentar Chapecoense

Foram dois jogos de ausência. Para a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro, o goleiro Felipe volta à meta do Atlético na partida contra a Chapecoense, neste domingo (30), às 11 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Nesta desta sexta-feira (28), foi confirmada a entorse no pé esquerdo de Kléver, que sequer viaja.

Felipe havia ficado fora de duas partidas do Atlético - a goleada sofrida para o Sport, fora de casa, e o empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Olímpico.

A equipe titular do Dragão será Felipe; André Castro (Jonathan), Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Andrigo e Jorginho; Diego Rosa e Niltinho.

O Atlético é lanterna da Série A, com 9 pontos conquistados em 16 rodadas.