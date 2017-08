Felipe rescinde contrato com o Atlético e seguirá para Portugal

O que era sondagem virou confirmação: o goleiro Felipe seguirá para o futebol Português. Segundo o Atlético, o jogador foi vetado para o jogo contra o Corinthians, por ter ingerido substância proibida, após sentir-se mal na noite de segunda-feira (21), aceitou a proposta do Moreirense e se despede do Dragão.

O contrato com a equipe lusitana será de empréstimo, já que seu vínculo pertence ao Anápolis. A duração do vínculo será definida no decorrer desta sexta-feira. “Estamos analisando para ver se compensa para o clube, mas a tendência é grande que ele seguirá para Portugal. Até porque precisará se apresentar na segunda-feira (28) por causa do fim da janela de transferência”, explicou o presidente do Galo, Fernando Cunha.

A rescisão com o Atlético foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) hoje. Pelo Dragão, Felipe realizou 21 partidas - 19 em 2017 e uma no ano passado. O jogador foi contratado em 2016, por empréstimo, após ser um dos destaques do Anápolis na campanha do vice-campeonato goiano.