Felipe Melo assina contrato com o Palmeiras

Felipe Melo já pode ser considerado jogador do Palmeiras. Há dois dias, o volante assinou seu contrato de três anos com a equipe paulista e ainda não foi anunciado porque espera documentos da Internazionale de Milão para enfim vestir o uniforme alviverde.

Para efeito federativo, o jogador atuará nos seis primeiros meses como se ainda tivesse vínculo com a equipe italiana, como noticiou o site da Globo. Vale ressaltar, no entanto, que o atleta não tem e não terá nenhuma obrigação com a Inter.

Assim sendo, nos seis primeiros meses ele aparecerá no BID (Boletim de Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como se estivesse emprestado pela Inter.

A manobra foi montada para evitar que os europeus precisassem desembolsar algumas quantias referentes à rescisão e tivessem baixas em políticas econômicas como o fair play financeiro, por exemplo. Qualquer gasto nesta época do ano pode ser descontado do montante de investimento.

Outro ponto de destaque é que o contrato entre Palmeiras e Felipe Melo já tem a duração de três anos e não precisará de ajuste no término dos seis primeiros meses.

Felipe Melo ganhará R$ 350 mil fixos em forma de salário e terá seu vencimento variável de acordo com a produtividade, a exemplo do que acontece com boa parte dos jogadores que atuam no Palmeiras.