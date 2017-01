Felipe festeja data e retomada da carreira no Atlético

Semana passada, o meia Jorginho festejou aniversário com direito a bolo e rápida confraternização com o elenco do Atlético. Ontem, também com bolo, o goleiro Felipe foi o aniversariante. Fez 29 anos treinando forte, assim como tem feito nas últimas temporadas - janeiro marca começo do calendário no futebol brasileiro. Nada que pudesse tirar o humor do goleiro. “Ten...