Federação Goiana detalha tabela e regulamento da Divisão de Acesso

A Federação Goiana de Futebol divulgou na última terça-feira (28) a tabela e regulamento do Campeonato Goiano Divisão de Acesso 2017. Dez equipes começam duelam, entre os dias 27 de maio e 13 de agosto, por duas vagas no Goianão 2018. A competição garante ao campeão e vice-campeão duas vagas na elite do futebol goiano. Por outro lado, dois clubes serão rebaixados à terceira divisão do ano que vem.

Divididos em dois grupos de cinco integrantes, os rivais se enfrentam dentro dos respectivos grupos em dois turnos. As duas equipes melhores colocadas de cada grupo avançam à fase semifinal e os dois piores de cada chave serão rebaixados. Na grande final, os dois finalistas, que já estarão com acesso garantidos, decidem em jogos de ida e volta o título de campeão da competição, com a equipe de melhor campanha ao longo do campeonato tendo a vantagem da igualdade de pontos e gols para sagrar-se o campeão goiano da Divisão de Acesso.

Confira os chaveamentos da Divisão de Acesso:

Grupo A

Aseev

Santa Helena

Aparecida

Goiânia

Trindade

Grupo B

América

Novo Horizonte

Monte Cristo

Grêmio Anápolis

Anapolina

Confira os jogos da 1ª rodada:

27/05:

Anapolina x América - 16 horas: Jonas Duarte (Anápolis)

28/05:

Novo Horizonte x Monte Cristo: 15h30 – Durval Ferreira Franco (Ipameri)

Trindade x Santa Helena: 16 horas – Abrão Manoel da Costa (Trindade)

29/05:

Goiânia x Aparecida: 20 horas – Olímpico Pedro Ludovico (Goiânia)

Folgam: Aseev e Grêmio Anápolis