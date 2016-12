Favoritismo africano domina 92ª edição da São Silvestre

A Corrida de São Silvestre chegará a 92 edições hoje, mais uma vez com africanos entre os favoritos e de expectativa de homenagem à Chapecoense em caso de vitória do melhor brasileiro de 2015. A tradicional prova, que encerra o ano esportivo do País, terá largada às 8h40 (de Brasília), para mulheres da elite. Apenas 20 minutos depois, será a partida da prova masculina. Ao todo, mais de 30 mil atletas percorrerão os 15 km do percurso montado na capital paulista.

A São Silvestre, nos últimos cinco anos, vem tendo total domínio dos fundistas da África. Em 2015, o queniano Stanley Biwott e a etíope Yimer Wude Ayalew, que se sagrou bicampeã, cruzaram a linha de chegada na 1ª colocação.

A última edição em que provas masculina e feminina não terminaram com vitória de africanos foi em 2010, quando Marílson Gomes dos Santos levou a melhor no masculino.

No ano passado, o melhor brasileiro no masculino foi Giovanni dos Santos, que fechou a disputa na 5ª colocação. Neste ano, o objetivo do campeão da Volta Internacional da Pampulha, é vencer para tornar ainda maior a homenagem que pretende fazer à Chapecoense.

“Não torcia por clube nenhum antes (da tragédia aérea). Agora, sou torcedor da Chape. Quando completar a corrida, espero que em 1º lugar, vou fazer uma homenagem para eles”, disse o mineiro, de 35 anos.