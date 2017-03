Fantasias e adrenalina na trilha para o 17º Rali da Mulher

Mais de 500 competidoras de 148 carros encararam a trilha da 17ª edição do Rali da Mulher, ontem, pelas cidades de Trindade, Campestre, Inhumas, Araçu e Goiânia. Nos percursos de 210 km (4x4, graduadas e turismo) e 185 km (4x2 e convidadas), pilotos, navegadoras e docinhos não desanimaram nem com a chuva em parte do trajeto.

Ao fim, a dupla formada Suzana Assis e Claudia Bahia foi campeã na graduadas. Outras vencedoras foram: Fernanda Máximo da Silva e Erika Azevedo (turismo), Jessica e Luciana Tabata Hajar (convidadas), Marcela Gomes da Mata e Andressa Rodrigues Elias (4x4) e Zvelin Silveira e Raquel Valéria da Costa (4x2).

Na largada e chegada, ambas no Shopping Passeio das Águas, muitas competidoras desfilavam fantasiadas, uma característica do Rali da Mulher.

Havia fantasias de delegada e a delicadeza das borboletas. Competidoras se inspiraram no universo infantil dos desenhos animados e se vestiram como a guerreira She-Ra. Também não faltaram as equipes de anjinhas e as cangaceiras da trilha.