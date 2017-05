Família Fogaça divide as pistas e as experiências

Durante os 35 anos de carreira no automobilismo, foram poucas as vezes em que o paulista Djalma Fogaça, de 54 anos, teve ao seu lado a companhia que terá na disputa de hoje. Na estreia da Copa Truck, no autódromo de Goiânia, o experiente piloto contará com a companhia de Fábio Fogaça, seu filho de 25 anos, para dar início à jornada que percorrerão na nova categoria, que ...