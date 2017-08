"Faltou um pouco de atenção e até de sorte ", diz técnico do Vila Nova

Vítima do artilheiro da Série B, o Vila Nova teve interrompida, nesta sexta-feira (18), sua sequência de vitórias ao perder para o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada. Tiago Marques, que tem 11 gols na Segundona, marcou o único do jogo. O Tigre pode perder a posição para o Ceará, neste sábado (19), mas não deixa o G4 nesta rodada...