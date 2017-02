Faltas, escanteios ou pênaltis garantem gols para times goianos

Léo Gamalho é artilheiro do Goianão, com seis gols: três foram marcados em jogadas originadas de bola parada

Jogadas de bola parada são objetos de críticas e elogios durante a temporada. São também uma ótima alternativa para furar retrancas. Na atual edição do Campeonato Goiano, metade dos gols foi marcada com este recurso, sempre aperfeiçoado nos treinos. Um bom batedor de pênaltis, faltas e escanteios é de enorme ajuda. Mais de um no elenco, é ainda melhor.

Os destaques em precisão nos gols originados em jogadas de bolas paradas são os líderes do Estadual, Goiás e Vila Nova, sem deixar de lado uma surpresa do interior. O Crac, que apesar de ser o lanterna, é um dos times mais letais no quesito.

A estatística coloca o trio na liderança entre os clubes goianos que mais marcaram gols com estas jogadas - pênaltis, escanteios e faltas. Ao todo, até a 6ª rodada do Goianão, 64 gols foram marcados em 30 jogos realizados. Destes, 32 se originaram do expediente de bolas paradas.

Entre os jogadores, muitos se destacam de maneiras diferentes. Léo Gamalho, artilheiro do Goianão com seis gols em seis jogos, marcou dois de cabeça após cobranças de faltas e um de pênalti. O zagueiro Wesley Matos, do Vila Nova, vem se especializando em balançar as redes após cobranças de escanteios - foram dois em bolas alçadas nas defesas adversárias. Já os atacantes Frontini e Nino Guerreiro, ambos do Crac, mostraram seus respectivos poderes de decisões em cobrança de pênaltis.

Para o treinador Alexandre Barroso, a jogada deve ser pensada e trabalhada de forma antecipada. Ele, que assumiu o Crac na rodada passada, após a demissão de Lucho Nizzo, ressalta que o treinamento é alterado conforme cada adversário. “O treino gera um condicionamento para que os atletas deixem os lances de bolas paradas automáticos durante os jogos”, comentou o técnico do Crac.

A Aparecidense, por sua vez, é o time que mais sofreu gols de jogadas originadas de bolas paradas. Todos os oito tentos sofridos pela equipe comandada pelo técnico Zé Teodoro no Estadual saíram deste tipo de lance. E tem para todos os gostos: pênaltis (2), faltas (3) e escanteios (3).

“Depois dos dois gols sofridos contra o Goiás, na estreia do campeonato, passei a tirar um dia de treinamento na semana focando ajustes nas bolas paradas. Cobro os jogadores e mostro o que eles precisam evoluir”, explicou Zé Teodoro.

Apesar do número relevante, a Aparecidense também ocupa posição de destaque no ranking, já que conta com os serviços de Tozin e Clécio, especialistas em cobranças de faltas. O clube de Aparecida de Goiânia marcou quatro gols em jogadas de bolas paradas, dois marcados pelos jogadores.

Quem também chama atenção é o Itumbiara. O tricolor tem um detalhe curioso: dos seis gols marcados pela equipe no Goiano, três foramde pênaltis cobrados pelo atacante Gilmar, que tem eficiência de 100% na marca da cal.