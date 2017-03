Fórmula 1 tem início neste mês; confira o calendário

A temporada 2017 da Fórmula 1 terá início no próximo dia 26 em Melbourne, na Austrália, e promete algumas novidades. Os carros terão um novo visual, mais largos, com uma asa traseira maior e mais baixa, e pneus mais largos. A expectativa é que os tempos de volta caiam em até cinco segundos, proporcionando mais velocidade nas curvas. Além disso, o brasileiro Felipe Massa, que iria abandonar a categoria no ano passado, está confirmado na Williams.

Confira os pilotos e as datas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2017:

PILOTOS

MERCEDES

Lewis Hamilton (ING)

Valtteri Bottas (FIN)

RED BULL

Daniel Ricciardo (AUS)

Max Verstappen (HOL)

FERRARI

Sebastian Vettel (ALE)

Kimi Raikkonen (FIN)

FORCE INDIA

Sergio Pérez (MEX)

Esteban Ocon (FRA)

WILLIAMS

Felipe Massa (BRA)

Lance Stroll (CAN)

MCLAREN

Fernando Alonso (ESP)

Stoffel Vandoorne (BEL)

TORO ROSSO

Carlos Sainz Jr. (ESP)

Daniil Kvyat (RUS)

HASS

Romain Grosjean (FRA)

Kevin Magnussen (DIN)

RENAULT

Nico Hulkenberg (ALE)

Jolyon Palmer (ING)

SAUBER

Pascal Wehrlein (ALE)

Marcus Ericsson (SUE)

CALENDÁRIO

26/3 - Austrália - Melbourne

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

9/4 - China - Xangai

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

16/4 - Bahrein - Sakhir

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

30/4 - Rússia - Sochi

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

14/5 - Espanha - Barcelona

Vencedor em 2016: Max Verstappen

28/5 - Mônaco - Monte Carlo

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

11/6 - Canadá - Montreal

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

25/6 - Azerbaijão - Baku

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

9/7 - Áustria - Spielberg

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

16/7 - Inglaterra - Silverstone

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

30/7 - Hungria - Hungaroring

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

27/8 - Bélgica - Spa-Francorchamps

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

3/9 - Itália - Monza

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

17/9 - Cingapura - Cidade de Cingapura

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

1º/10 - Malásia - Sepang

Vencedor em 2016: Daniel Ricciardo

8/10 - Japão - Suzuka

Vencedor em 2016: Nico Rosberg

22/10 - Estados Unidos - Austin

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

29/10 - México - Cidade do México

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

12/11 - Brasil - São Paulo

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton

26/11 - Emirados Árabes Unidos - Abu Dhabi

Vencedor em 2016: Lewis Hamilton