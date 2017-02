Fã da bola oval? Confira lugares para assistir ao Superbowl em Goiânia

Atualizada às 16h17 - 03/02/2017

No próximo domingo (5), o mundo do esporte vai parar para assistir a edição 51 do Superbowl, a grande decisão do futebol americano. New England Patriots - do quarterback Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bundchen - e Atlanta Falcons disputam o título em Houston, no Texas, às 21h (horário brasileiro de verão).

E no país cinco vezes campeão mundial no futebol da bola redonda, o esporte da bola oval, com seus tackles, fumbles, touchdowns e outras gírias vem arrebatando cada vez mais adeptos. Não bastasse a emoção das partidas, com ação a todo momento, a final deste domingo conta com um ingrediente especial para aqueles que não são muito chegados no jogo.

O famoso show do intervalo do Superbowl, que já teve Michael Jackson, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Beyoncé, entre várias outras estrelas, terá em 2017 a cantora Lady Gaga como atração principal. Gaga, que recentemente lançou seu novo disco Joanne, arrepiou no ano passado ao cantar o hino nacional dos Estados Unidos antes da partida.

Com Lady Gaga, ingressos caros e muita expectativa, o Patriots busca seu quarto título na National Football League (NFL). Já os Falcons tentam um feito inédito: levar o Troféu Vinci Lombardi - taça dada ao campeão - pela primeira vez na história. Deu vontade de assistir? E que tal desfrutar do espetáculo com amigos, comendo e bebendo bem? Confira alguns lugares em Goiânia para assistir ao Superbowl deste domingo.