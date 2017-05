Expulso na estreia, Tony cumpre suspensão e se junta ao Goiás em Minas

Contratado para a lateral direita do Goiás, Tony deve aparecer no time que enfrenta o América Mineiro na sexta-feira (19), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 2ª rodada da Série B. O jogador viaja na tarde desta quarta-feira (17) para se juntar ao grupo, que está em Curitiba, onde perdeu para o Paraná por 2 a 0.

Tony foi expulso em sua primeira partida pelo alviverde, pela Copa do Brasil, contra o Fluminense. Pegou gancho e, nos dois últimos jogos, cumpriu suspensão, já que o Goiás teve antecipado um jogo da 4ª rodada. Agora, pode voltar a atuar. O Goiás tem improvisado o volante Pedro Bambu na lateral direita.

O zagueiro David Duarte, recuperado de entorse no tornozelo, também viaja para se juntar ao grupo porque Everton Sena deixou o jogo desta terça-feira (16) com suspeita de lesão.

O Goiás treina na tarde desta quinta-feira (18), na Cidade do Galo, antes de enfrentar o América Mineiro, que tem como técnico o ex-esmeraldino Enderson Moreira.