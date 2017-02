Expulso em polêmica no clássico contra o Palmeiras, volante Gabriel é liberado pelo TJD para jogar

Expulso erroneamente no clássico contra o Palmeiras, o volante Gabriel, do Corinthians, foi liberado pelo TDJ/SP (Tribunal de Justiça Desportiva) para atuar diante do Mirassol, no sábado (25), às 19h30, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O jogador foi liberado após João Zanforlin, advogado do Corinthians, entrar com uma medida inominada, que compete ao presidente do TJD analisar o pedido. Assim, Antonio Olim, presidente do órgão, suspendeu a aplicação da penalidade do cartão.

Gabriel foi expulso erroneamente aos 45 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto. O juiz considerou que o volante, que já tinha cartão amarelo, tivesse feito a falta no atacante Keno, do Palmeiras. A infração, porém, foi cometida por Maycon.

VITOR HUGO

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, deverá ser julgado pelo TJD pela cotovelada que desferiu em Pablo, do Corinthians, no final do segundo tempo da partida. O procurador geral do TJD, Wilson Marqueti Júnior, afirmou que pediu as imagens da partida para analisar o lance. O jogador não foi punido pelo árbitro com cartão. O lance também não foi citado na súmula.

SÚMULA

Nesta quinta-feira (23), o árbitro Thiago Duarte Peixoto retificou a súmula da partida e admitiu a falha na expulsão do volante Gabriel. Aos 45 minutos do primeiro tempo, ele deu um cartão amarelo ao jogador por um lance do qual ele nem participou.

"Após a partida, em análise de vídeo, constatei que o atleta a ser advertido, por cartão amarelo, por segurar seu adversário impedindo um ataque promissor, é o atleta de nº 30, sr. Maycon de Andrade Barberan, da equipe S. C. Corinthians, e não o atleta de nº 05, sr. Gabriel Girotto Franco, da equipe S. C. Corinthians, que recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso", escreveu.

Após o jogo, ele admitiu o erro em entrevista, mas não o comentou na súmula publicada inicialmente.