Ex-Vila Nova, Rogério Mancini é técnico do Goiânia para a Divisão de Acesso

O técnico Rogério Mancini comandará o Goiânia na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que começa no dia 29 de maio para o alvinegro. O treinador terá a missão de levar o Galo à elite do Estadual após dez anos e será auxiliado por Guillermo Gonçalves.

Na próxima terça-feira (25), às 9 horas, na Vila Olímpica, a diretoria do Goiânia irá apresentar oficialmente a comissão técnica e mais de dez jogadores contratados.

Rogério comandou o Vila Nova no primeiro semestre do ano passado, após a saída de Leandro Niehues. Depois, o técnico teve passagem pelo futebol da Tailândia e voltou ao Estado para ser auxiliar de Waldemar Lemos, no Anápolis, no Goianão.

Guillermo tem vasta experiência como técnico de categorias de base e já trabalhou com Rogério no Vila Nova. No ano passado, Guillermo foi técnico do Aparecida, que conquistou o título da 3ª Divisão do Goiano, subindo para a Divisão de Acesso.

Três jogadores já treinam no Galo: o goleiro Matheus Nogueira (19 anos, ex-Grêmio) e os atacantes Igor Mutante (21 anos, ex-Grêmio e Ypiranga) e Yan Gaúcho (21 anos, ex-Corinthians e Feirense).

A última vez que o Goiânia esteve na 1ª Divisão foi em 2007. O último título do Galo na elite estadual foi em 1974.

O Goiânia estreia na Divisão de Acesso no dia 29 de maio, contra o Aparecida. A equipe alvinegra está no Grupo A, ao lado de Trindade, Santa Helena, Aseev e Aparecida. No Grupo B, estão Novo Horizonte, Monte Cristo, Grêmio Anápolis, Anapolina e América. Dois clubes subirão para a elite e dois serão rebaixados para a Terceirona.