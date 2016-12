Ex-Vila, meia Jean Carlos acerta com Goiás para temporada 2017

O Goiás confirmou ontem o acerto com o meia-atacante Jean Carlos, de 24 anos, que estava no São Paulo, clube pelo qual jogou três partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Jean Carlos terá o vínculo de uma temporada no alviverde.

Em 2016, Jean Carlos foi destaque do Vila Nova durante o 1º turno da Série B nacional. Foram 20 jogos, 3 gols e 8 passes para gols marcados pela equipe vilanovense após disputa do Paulistão pelo São Bernardo, ao qual está vinculado.

A contratação de Jean Carlos reforça uma tendência no clube alviverde nos últimos meses - a aposta nos jogadores que se destacam nos rivais da capital, como Márcio (goleiro) e Ednei (lateral), que saíram do Atlético para o Goiás este ano, além de Marcão (atacante) e Artur (zagueiro), também do Dragão.

Em 2017, Jean Carlos deve se juntar a dois volantes que se destacaram nos rivais: Victor Bolt, do Vila Nova, e Pedro Bambu, titular no Dragão de setembro de 2013 até a conquista da Série B, em novembro. Ambos não tiveram contratações oficializadas.

Além de Jean Carlos, o Goiás contratou o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Everton Sena e o lateral Paulinho (todos ex-Londrina), o volante Toró (ex-Anápolis), o lateral Helder (ex-América/MG) e o zagueiro Fábio Sanches (ex-Avaí).