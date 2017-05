Ex-Vila, Jean Carlos dedica gol do título para mãe e irmã

Ex-jogador do Vila Nova, o meia Jean Carlos foi uma das novidades na escalação de Sílvio Criciúma. O meia aproveitou bem a oportunidade e carimbou o título de campeão com o gol da vitória, por 1 a 0, neste domingo, no Serra Dourada.

A jogada foi desenhada com Tiago Luís acionando Léo Gamalho e o atacante encontrando bom passe para Carlos Eduardo. O veloz atacante deu passe para o meio da área e lá estava Jean Carlos para marcar seu terceiro gol na temporada.

Na comemoração, Jean Carlos saiu procurando uma pessoa na arquibancada. O alvo era Claudineia, mãe do jogador, que estava no Serra Dourada para acompanhar a final com o filho em campo. "Ela estava na arquibancada com minha irmã, tentei encontrá-las, mas não consegui. Mas o gol foi para elas, fiquei feliz demais", revelou Jean Carlos.

Contratado no início da temporada, Jean Carlos disputou 12 jogos no Campeonato Goiano e marcou 3 gols.