Ex-técnico do Goiás, Carlos Alberto Silva morre aos 77 anos

O ex-técnico de futebol Carlos Alberto Silva, 77 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (20), em sua casa, em Belo Horizonte (MG). A causa da morte ainda não foi revelada, mas foi confirmada por funcionários da Ibiza Turismo, empresa da qual ele era dono.

No fim de 2016, o ex-treinador passou por uma cirurgia no coração e ainda estava em recuperação.

Carlos Alberto era formado em educação física e ficou conhecido em 1978, quando ganhou o Campeonato Brasileiro como treinador do Guarani, de Campinas. O profissional ainda trabalhou em clubes como Goiás, Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, além de ter sido bicampeão português com o Porto, em 1992 e 1993 e ter conquistado o campeonato japonês com o Yomiuri Kawasaki, em 1991.

Entre 1987 e 1988, comandou a Seleção Brasileira e ganhou os Jogos Pan-Americanos de 87 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 88.