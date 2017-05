Ex-jogador do Atlético-MG morre aos 29 anos, vítima de tumor no joelho

O ex-atacante do Atlético-MG Raphael Aguiar morreu na madrugada desta quarta-feira (24), vítima de câncer ósseo. O ex-atleta, revelado para o mundo do futebol pelo Galo, estava internado no Hospital Felício Rocho, região oeste de Belo Horizonte.

Raphael foi diagnosticado com um tumor no joelho esquerdo em 2014. Ele teve o quadro agravado nos últimos dias. Segundo familiares, o ex-jogador vivia à base de morfina e passava a maior parte do tempo sedado.

Quando descobriu o câncer ósseo, Raphael Aguiar colocou uma prótese no joelho, o que encerrou sua carreira como jogador de futebol, iniciada em 2008.

O jogador disputou 23 partidas com a camisa do Atlético. Após deixar o time de BH, ele defendeu Tombense-MG, Tupi-MG, Macaé-RJ, Democrata-MG, Guarani-SP, Villa Nova-MG e Valério-MG.

O velório de Raphael será nesta quarta-feira no cemitério Bosque da Esperança, na capital mineira. O sepultamento está marcado para quinta, na cidade natal dele, Divino de São Lourenço, no Espírito Santo.