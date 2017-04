Ex-goleiro da Chapecoense, sobrevivente de desastre aéreo, será comentarista esportivo

O ex-goleiro da Chapecoense e um dos sobreviventes do desastre aéreo envolvendo o avião da Chapecoense, Jackson Follmann, de 25 anos, é o novo comentarista da Fox Sports. O contrato foi assinado na tarde da última terça-feira (11), na sede da emissora, na Barra da Tijuca.



Follmann reforçará a equipe na cobertura das competições da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América e Copa do Mundo. Com comentário e análise da atuação dos goleiros para o 'Expediente Futebol', receberá treinamento e preparação para a nova profissão.

A informação foi divulgada no portal da emissora na última quarta-feira (12).

Follmann foi um dos seis sobreviventes da queda do Voo 2933 da LaMia, que transportava a equipe da Chapecoense para o primeiro confronto da decisão da Copa Sul-Americana de 2016. O avião caiu próximo de Medellin, na Colômbia. Em decorrência do acidente, o goleiro-comentarista teve parte de sua perna direita amputada, devido à gravidade dos ferimentos.