Ex-goleador, Finazzi é gerente em casa de pôquer

Após encerrar a carreira como jogador, em 2014, o paulista Finazzi resolveu acrescentar à sua história mais um capítulo que pouco tem a ver com os gramados. Hoje com 43 anos, o ex-atacante, hábil com números, cursou até o quarto ano da graduação em Engenharia Civil e, há algum tempo, dedica seu talento ao novo esporte: pôquer.Há cerca de um ano e meio, o ex-jogador atu...