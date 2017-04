Evento na UFG discute tema

Discutir o tratamento que se dá à memória do futebol brasileiro é o intuito da palestra “Futebol, Memória e Patrimônio & Territórios do Torcer”, nesta segunda-feira (10), às 15 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Campus Samambaia.

Articulado pelo Doutor em Sociologia Fernando Segura Trejo, o evento contará com a presença do professor da Fundação Getúlio Vargas Bernardo Buarque de Hollanda e com a Diretora de Conteúdo do Museu do Futebol de São Paulo, Daniela Alfonsi.

Segundo Trejo, a palestra irá incluir projetos realizados por todos os palestrantes e que podem contribuir para os clubes goianos que planejam resgatar sua memória.

“Teremos apresentações de ações realizadas com ex-jogadores e torcidas, incluindo todos os tipos de adeptos. Acredito que servirão de exemplos para os clubes goianos se aproximarem dessas pessoas. Vamos destacar também como essas equipes podem tratar o futebol como lembrança e como pode ser planejado o resgate histórico dessas equipes”, explicou Trejo.

Para Daniela Alfonsi, o evento, que ocorre apenas nesta segunda-feira, será uma oportunidade para atrair diferentes públicos, que podem se conectar e gerar novas ideias voltadas para o futebol e sua memória.

“Será uma palestra que tenta articular um pouco sobre o futebol e será ideal para quem gosta de museu. A intenção é atrair esses públicos (museu e futebol) e ver como as coisas podem se conectar. A expectativa é de levar nossa experiência para incentivar novos projetos”, frisou a diretora do Museu do Futebol.

Segundo a organização da palestra, as inscrições estão abertas para todo o público e podem ser realizadas nesta segunda-feira, mas é bom chegar cedo por conta da lotação do auditório.