EUA tocam hino do nazismo em duelo contra Alemanha no tênis

A Associação Americana de Tênis (USTA) pediu desculpas neste domingo (12) por um equívoco cometido durante a disputa do duelo contra a Alemanha no Havaí. Uma versão do hino alemão, utilizado no nazismo, foi tocado antes do duelo pela Fed Cup, torneio feminino entre países.

Quando tocou o hino, o solista cantou: "Alemanha, Alemanha acima de tudo". Os versos têm vínculos com o governo de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A música atual fala: "unidade, justiça e liberdade à pátria alemã".

A cerimônia aconteceu antes da partida entre Alison Riske e Andrea Petkovic, vencida pela americana por 2 sets a 0. A alemã reclamou da situação vivida.

"Nunca me senti mais desrespeitada em toda a minha vida. Já joguei Fed Cup por 13 anos e é a pior coisa que aconteceu comigo", falou.

Em nota, a entidade americana lamentou o ocorrido. "Nossas sinceras desculpas para o time alemão e os fãs pelo hino antigo. Esse erro não irá acontecer mais", falou.