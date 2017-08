EUA investiga ex-jogador do Barcelona por ligação com o narcotráfico

O zagueiro mexicano Rafa Márquez, de 38 anos, foi incluído em uma lista divulgada pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nesta quarta-feira (9) com nomes de pessoas ligadas ao narcotráfico.

O nome do atleta, que atualmente joga pelo Atlas, aparece entre os suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na rede comandada pelo narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernandez que, há décadas, lidera uma organização formada por seus familiares.

Segundo o Departamento, mais de 20 nomes aparecem ao lado de Rafa Márquez na lista de suspeitos. O zagueiro mexicano tem quatro propriedades e nove empresas que são apontadas como parte de um esquema de lavagem de dinheiro do grupo de Raúl Flores. Entre os estabelecimentos está uma escolinha de futebol.

Por enquanto, o fato de o nome do atleta constar na lista de investigados não ocasionará punições penais. Porém, ele terá o seu visto norte-americano cancelado, suas contas e propriedades nos Estados Unidos serão congeladas e nenhuma empresa no país poderá realizar negociações com o seu envolvimento.

Rafa Márquez é um dos jogadores mais conhecidos no México. Já foi capitão da seleção do país norte-americano e disputou quatro Copas do Mundo (2002, 2006, 2010 e 2014). Atuou entre 2003 e 2010 no Barcelona, jogando ao lado de personalidades como Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, Andrés Iniesta e Thierry Henry. Entre os clubes conhecidos no futebol mundial, jogou pelo Monaco, na França e pelo New York Red Bulls, nos Estados Unidos.