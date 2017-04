Estreia do Dragão na Série A será numa 2ª, contra Coritiba

De volta à Série A do Brasileiro, competição que não disputa desde 2012, o Atlético já sabia que a estrearia no torneio fora de casa, em Curitiba, diante do Coritiba. Nesta terça-feira (4 de abril), o Dragão teve confirmação de que o jogo será segunda-feira, no dia 15 de maio, no Estádio Couto Pereira. A CBF confirmou as dez rodadas iniciais.

Depois, o Dragão faz dois jogos seguidos em casa, no Estádio Serra Dourada, diante dos clubes de grandes torcidas no País: Flamengo, no dia 20 de maio, às 21 horas. Detalhe: será no sábado. Depois, recebe o Corinthians, em 28 de maio, às 16 horas.

Os outros jogos do Dragão, em casa, serão no Estádio Olímpico: contra Ponte Preta (8 de junho, às 19h30), Avaí (14 de junho, às 19h30) e Atlético/PR (17 de junho, às 16 horas). Como visitante, até a 10ª rodada, o Dragão enfrenta o Bahia (5 de junho, às 20 horas), Cruzeiro (11 de junho, às 18h30), Palmeiras (21 de junho, às 21 horas) e Vasco (25 de junho, às 11 horas).

O Atlético disputará a semifinal do Estadual, mas já se prepara para o Brasileirão. Já contratou o atacante Walter (ex-Goiás) e, até o fim desta semana, deve confirmar mais contratações: o volante / meia Igor, de 25 anos, que está no Ituano (SP), pode ser um dos confirmados.