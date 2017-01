Estreia de arqueiros tem alvo definido

Superar a empolgação causada pela participação na Paralimpíada do Rio, em que terminou entre os oito melhores na categoria composto aberto do tiro com arco, foi um dos desafios enfrentados por Andrey Muniz, de 40 anos, na reta final de 2016. A sensação de estar no “suprassumo das competições”, como definiu o atleta, se manteve nos dias que sucederam o evento, mas log...