"Estamos procurando", diz delegado sobre paradeiro de Marcelo Cabo

O delegado Kleyton Manoel Dias, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deixou o apartamento do técnico Marcelo Cabo às 18 horas desta segunda-feira (16) e disse que não sabe onde está o atleticano. "Não sei, não. Estamos procurando", falou ao sair do prédio no Jardim Goiás com o coronel da Polícia Militar Wellington Urzeda.

Desaparecido desde às 3 horas de domingo, quando deixou seu apartamento em seu carro (um Fiat Palio), Marcelo Cabo retornou ao local às 15h48 desta segunda-feira em um táxi, que o esperou e no qual ele deixou o prédio sete minutos depois de chegar.

O diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, chegou a dizer que temeu encontrar Cabo "dentro de um caixão".

O desaparecimento foi comunicado à polícia após Marcelo Cabo não aparecer no treino do clube na manhã desta segunda-feira.