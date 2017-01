Estádio alheio e público menor

Após semana conturbada, com regularização de jogadores no último dia e veto ao Estádio Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde terá de mandar seu jogo de estreia no Goianão, hoje, às 17 horas, diante do Crac, em Itumbiara, no Estádio JK.

A Polícia Militar não aprovou o estádio de Rio Verde. Segundo a diretoria, serão gastos R$ 8 mil para que a delegação se desloque até Itumbiara e ainda providencie a logística do confronto no JK.

Em sua reestreia na elite após três anos na Divisão de Acesso, o atual campeão da Segundona quer superar as adversidades.

Há uma semana, o Rio Verde foi até Santa Helena e derrotou um combinado local por 3 a 1. O Crac vem de vitória em jogo preparatório por 1 a 0, sobre a URT (MG).

Semifinalista em três das últimas quatro edições do Goiano, o Goianésia recebe o estreante Iporá. As duas equipes passam por problemas financeiros que chegaram a ameaçar sua participação no Estadual. O estádio de Goianésia teve parte das arquibancadas demolida e, ainda assim, foi liberado com capacidade reduzida a 700 torcedores.