Esperança colorada, desespero esmeraldino

A primeira metade do desafio de Goiás e Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Os dois times estão em lados opostos da tabela de classificação, mas ainda sonham com o mesmo objetivo: o acesso. De olho em exemplos recentes de outros clubes, colorados e esmeraldinos traçam estratégias para chegar ao fim do 2º turno com a meta atingida.Como terminou a prim...