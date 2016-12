Especialista em acessos reforça elenco do Goiás

O Goiás foi buscar no mercado um jogador especialista em acessos para reforçar sua defesa. A aposta é no zagueiro Fábio Sanches, de 25 anos, que, apesar da pouca idade, acumula experiência em subir de divisão no futebol brasileiro.Fábio Sanches disputou a Série B com o Avaí e garantiu acesso ao chegar ao vice-campeonato. No entanto, preferiu deixar o clube catarinens...