Esmeraldinos enfrentam a balança

Momento mais esperado do ano para os trabalhadores, as férias também são objeto de desejo dos atletas profissionais de futebol. No entanto, o período de descanso é um problema para alguns, que dão trabalho extra para os preparadores físicos dos times. No Goiás, três casos chamaram a atenção: os goleiros Ivan e Márcio e o atacante Walter.Com oito quilos a mais, em relação à t...