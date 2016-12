Eseffego usará estrutura como braço para pesquisa

O diretor da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (Eseffego), Wanderley de Paula Junior, comemora a possibilidade de utilizar a estrutura do Centro de Excelência para expandir as atividades da instituição. O complexo passaria a ser uma extensão da faculdade, que fica no Setor Leste Vila Nova, na região leste de Goiânia .“Teremos no Centro de Excel...