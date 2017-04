Escapar da degola é meta de 5 equipes

Empolgado com a vitória sobre o Goiás, o Iporá joga sua última ficha no Campeonato Goiano hoje, às 15h30, no Estádio Ferreirão, contra o Crac. O Lobo Guará escapa do rebaixamento com um empate e em caso de vitória praticamente assegura vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018.

Do outro lado, o Crac de Catalão está no desespero para fugir da degola. O Leão do Sul está desde 2004 na elite de forma consecutiva e se agarra às chances matemáticas para escapar do descenso. Precisa vencer seus dois jogos e secar rivais.

O técnico Alexandre Barroso tem dúvidas na defesa e deve contar com a volta do volante Gilberto. No Iporá, o técnico Everton Goiano terá de lidar com três desfalques, mas, por outro lado, terá o retorno do volante Everton.

Outra partida do domingo é entre Goianésia e Rio Verde, no Estádio Valdeir José de Oliveira, às 16 horas. O Azulão do Vale depende só de si para escapar do rebaixamento. Além do jogo contra o Rio Verde, o time de Nonato ainda tem o confronto contra o Atlético na última rodada para tentar somar pontos e beliscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Rio Verde joga sua última ficha para tentar evitar o rebaixamento. Com 12 pontos conquistados, o Verdão do Sudoeste só tem mais a partida de hoje para evitar seu retorno para Divisão de Acesso.

Diante do Vila Nova, no Serra Dourada, às 16 horas, o Itumbiara tem a volta do zagueiro Dimas, que cumpriu suspensão, além do artilheiro do time Gilmar, com 7 gols.