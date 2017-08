Equipes do Rali dos Sertões movimentam autódromo de Goiânia

A entrada das equipes que disputarão a 25ª edição da competição no autódromo de Goiânia, ocorrida na manhã desta quarta-feira (16), marcou o início das atividades do evento na capital. A abertura da área de box, realizada às 10h, permitiu que equipamentos, caminhões e trailers do tipo motorhome ocupassem seus lugares e mudassem a paisagem do local, que será dominado por pilotos e demais integrantes de times durante os quatro dias de concentração até a largada oficial do Rali dos Sertões, que ocorrerá no domingo (5), às 5h.

O momento marcou o início de mais uma parte da preparação de equipes como a alagoana X-Race Polaris, primeira a instalar sua estrutura. Após deixar Maceió (AL) na noite de sábado (12), o grupo chegou a Goiânia na madrugada desta terça-feira (15) e, agora, se prepara para viver momentos determinantes rumo à corrida. “A maior parte do rali a gente molda aqui. Para nós, este já é o momento da largada”, diz Claudemir dos Santos, conhecido como Baba, um dos mecânicos do time.

Chegar com antecedência à cidade é uma medida de prevenção, mas este não é o único motivo. Ela é determinante para a distribuição dos times pelo autódromo, como explica Baba. "É bom para que nós possamos escolher o melhor lugar, já que a divisão é feita por ordem de chegada. Assim, escolhemos um lugar em que podemos ser vistos e que estejamos próximo de água, energia, restaurante e banheiro. Assim, concentramos a utilização dos itens do motorhome ao período na estrada", justifica o mecânico.

Nesta quinta-feira (17), ocorrerão os primeiros compromissos técnicos, como vistorias, e o credenciamento das equipes. Na sexta-feira (18), as atividades terão continuidade e o público terá acesso pela primeira vez, com entrada livre a partir das 9h. No sábado (19), a partir das 10h30, será realizado o prólogo da disputa, na Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo. A largada oficial da competição será no domingo (20), às 5h.