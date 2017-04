Equipes de alto rendimento terão espaço aberto

O Laboratório de Capacitação e Pesquisa do Centro de Excelência conta com salas e quadras poliesportivas que servirão para a prática de várias modalidades. Segundo o coordenador do convênio de gestão entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Thiago Vilela, alguns pedidos já foram feitos para utilização do local para t...